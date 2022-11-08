Херсонские власти ожидают "развязку событий" в ближайшие дни

В Херсонской области завершена массовая эвакуация жителей.

"Массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена. Жители Херсона в частном порядке могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация не имеет принудительного характера", - написал в своем Telegram-канале замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.

В ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий.

"Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным", - написал Стремоусов.

Напомним, еще 18 октября командующий СВО генерал Сергей Суровин назвал ситуацию в Херсонской области сложной и не исключил принятия "непростых решений".