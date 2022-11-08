Набиуллина объяснила разницу в прогнозах ЦБ и Минэкономразвития

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина вступилась за Минэкономразвития и заявила, что макроэкономические прогнозы регулятора и министерства, как правило, очень похожи.

"Наш базовый прогноз по основным параметрам очень близок к прогнозу Минэкономразвития. Мы очень близко работаем с правительством в последние годы и добиваемся понимания", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме. Она добавила, что "в небольших расхождениях ничего страшного нет".

По словам главы ЦБ, разница в прогнозах также может появляться из-за разницы, с которой они выходят. Также ЦБ уточняет свой прогноз раз в квартал.

Минэк тоже иногда правит свои прогнозы, но суть в том, что прогнозы министерства и ЦБ расходятся на важном этапе: в момент формирования бюджета на следующий год. Минфин при планировании ориентируется на цифры Минэкономиразвития, а не ЦБ. При этом эксперты не раз отмечали, что прогнозы ЦБ менее оптимистичные, но чаще более точные.