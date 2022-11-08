Якушев о помощи семьям мобилизованных: "Ни одна просьба не должна остаться без внимания"

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, речь, в частности, шла о поддержке мобилизованных и их семей, а также работе пунктов временного размещения.

Как подчеркнул Якушев, в приоритете работы властей – системная работа по поддержке семей мобилизованных. Вопросы, которые поступают от них, необходимо рассматривать в первоочередном порядке, индивидуально и внимательно, заявил полпред.

"Наша задача – каждую семью защитников Отчества окружить заботой и теплом. Они ни в коем случае не должны оставаться со своими трудностями один на один. В нынешней ситуации стоит занять активную позицию и еще раз спросить: не нужна ли вам дополнительная помощь? И ни одна просьба не должна остаться без внимания", - призвал Владимир Якушев.

На совещании было отмечено, что регионам также необходимо держать на контроле работу пунктов временного размещения, открытых в УрФО для вынужденных переселенцев с Украины.

Напомним, в конце октября уральский полпред поручал губернаторам взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных.

Между тем, за все время, прошедшее с начала объявления мобилизации, свердловский губернатор Евгений Куйвашев никак не высказывался на эту тему. Также до сих пор остается загадкой отношение Куйвашева к специальной военной операции.