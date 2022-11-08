Челябинские ученые разработали материал, поглощающий электромагнитное излучение

Челябинские ученые запатентовали разработку радиопоглощающих композиционных материалов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУрГУ.

Их состав и структура обеспечивают эффективное поглощение электромагнитного излучения и возможность управления этим процессом. Этого удалось достичь благодаря применению в качестве основы наполнителя порошка высокоэнтропийного материала со структурой гексаферрита М-типа.

Вещество может применяться в области радиотехники, при изготовлении материалов и покрытий для поглощения электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, в безэховых измерительных камерах и при разработке компонентов устройств сверхвысоких частот.