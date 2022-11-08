Трансформация российской экономики займет годы – ЦБ

Трансформация российской экономики не может произойти быстро, она займет годы, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Она [трансформация] зависит от множества факторов, на многие из которых мы повлиять не можем. Например, если разразится мировой кризис. Но мы можем дать нашим гражданам и бизнесу адаптироваться и развиваться в более агрессивной среде. Обязательное условие для развития – макроэкономическая стабильность", - заявила глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Она отметила, что регулятор не ожидает мировой рецессии, но все же "за последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий".

Также глава ЦБ пояснила, что, собственно, представляет собой структурная трансформация или перестройка по мнению регулятора: "Она [перестройка] выглядит по-разному для разных отраслей: где-то это поиск новых иностранных рынков сбыта, где-то — альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, где-то — переориентация на внутренний рынок, повышение степени переработки, изменение самой производимой продукции. Это очень сложный и многогранный процесс, мы учитываем в нашей политике то, как он развивается и в разрезе отраслей, и в разрезе регионов".