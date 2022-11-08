08 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Банки не могут и не должны быть основным источником "длинных денег" – Набиуллина

Банки не могут и не должны быть основным источником "длинных денег", надо увеличивать прямые инвестиции, а не только долговое финансирование, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

При этом Набиуллина согласна с тем, что далеко не у всех компаний есть собственные средства для вложения в развитие. Кто успел что-то накопить – уже потратил за кризисные годы. Но все равно в ЦБ делают ставку на собственные средства, которые есть в экономике. "У нас проблема в том, что одни сектора имеют накопления, другие – нет. Должно быть перераспределение средств не только через кредитование, но и через инвестиции. Поэтому мы так много говорим о рынке капитала", - говорит глава регулятора.

Она согласилась с тем, что теперь компаниям, предпочитавшим взять в долг за границей, этот инструмент недоступен. А делать доступными кредиты для всей экономики ЦБ не спешит. Набиуллина обратила внимание на то, что в прошлом году были высокие темпы роста кредитования, в этом году оно со спадами, но растет. Регулятор видит риски чрезмерного кредитования.

Также в ЦБ не считают, что снижение ключевой ставки на фоне роста инфляции приведет к столь желанному росту кредитования бизнеса.

Теги: эльвира набиуллина, банки, кредитование



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