08 Ноября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: vk.com/podslushanoperm

Пермяки заметили ошибку на открытой после реконструкции Аллее звезд

Пермяки заметили ошибку на открытой после реконструкции Аллее звезд, передает корреспондент Накануне.RU.

Ошибка была допущена в датах жизни изобретателя радио Александра Попова.

"В Перми наконец-то открыли эспланаду после реконструкции, но не проверили точность данных на Аллее звезд. И вот Попов Александр Степанович вдруг умер в 1895 году, хотя по все источникам он скончался только в 1906 году по новому стилю или в 1905 году по старому. Таким образом, исключается наиболее важный период его жизни и научных исследований, сделанных им в эти годы", - сообщил подписчик группы "Подслушано Пермь".

Аллея звезд, Александр Попов, ошибка(2022)|Фото: vk.com/podslushanoperm

В администрации города сообщили, что звезда с неверными годами жизни изобретателя будет демонтирована и заменена на плиту с верными данными.

Теги: Аллея звезд, Александр Попов, ошибка



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