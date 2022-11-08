08 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале начинают вакцинировать от ковида через нос

На Среднем Урале начинается интраназальная вакцинация против COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, за счет регионального бюджета закуплено 300 тысяч насадок, позволяющих вводить вакцину от коронавируса через нос. До конца этой недели такие насадки поступят во все медучреждения области.

Сама процедура проходит так: врач набирает в шприц все содержимое флакона с вакциной, снимает иглу, надевает вместо нее дозирующее устройство и резким нажатием на поршень вводит на вдохе препарат в один носовой ход, закрывая пальцем другой. Затем пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. Не менее двух часов после процедуры следует воздерживаться от высмаркивания, исключить курение, прием пищи и жидкости.

Интраназальная вакцинация против COVID-19(2022)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Данная вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в 21 день. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. Ревакцинацию советуют проходить каждые шесть месяцев.

"Я бы рекомендовал такой метод формирования иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом. Для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания надежнее будет вакцинироваться традиционным способом", - заявил главный внештатный специалист свердловского Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Интраназальная вакцинация против COVID-19(2022)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сделать прививку, в том числе интраназальным способом, можно в любом медучреждении области.

Напомним, в конце октября сообщалось, что заболеваемость ковидом на Среднем Урале сократилась на 10%.

Теги: ковид, вакцинация, насадки, Свердловская область



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