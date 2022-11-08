08 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК принимает участие в чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек

Сотрудники Трубной металлургической компании (ТMK) принимают участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек, который проходит в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября. Как сообщает пресс-служба ТМК, компанию на соревнованиях представляют 13 сотрудников шести предприятий – Волжского трубного (ВТЗ), Первоуральского новотрубного (ПНТЗ), Северского трубного (СТЗ), Таганрогского металлургического (ТАГМЕТ) и Челябинского трубопрокатного (ЧТПЗ) заводов, а также предприятия СОТ.

Участниками мероприятия стали победители корпоративного чемпионата рабочих профессий "Игры мастеров", который ежегодно проходит на предприятиях ТМК.

"Конкурсы профессионального мастерства – одна из составляющих комплексного подхода компании к повышению уровня компетенций и мотивации персонала. Участники соревнований оттачивают свое мастерство, обмениваются опытом, устанавливают неформальные контакты с коллегами, а на всероссийских соревнованиях – демонстрируют высокий уровень профессионализма в компании в целом", – отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор ТМК2U Елена Позолотина.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий проводится ежегодно с 2014 года. Мероприятие является финалом серии корпоративных и отраслевых соревнований.

Теги: Трубная металлургическая компания, Хайтек, чемпионат высокотехнологичных профессий



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