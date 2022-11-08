Минобороны РФ опровергло значительные потери мобилизованных под Макеевкой в ДНР

Минобороны России опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных в районе Макеевки и назвало их "провокацией киевского режима".

По информации ведомства, военнослужащие, которые были упомянуты в фейковых материалах, продолжают участие в спецоперации и выполняют задачи в зоне боевых действий.

В Минобороны подчеркнули, что ложные данные распространяются с целью дискредитации ВС РФ и создания негативного настроения среди российских граждан.

Накануне министерство опровергло сообщения о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" под Павловкой в ДНР. Информация ранее была опубликована от имени бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.