Погибшего на СВО священника, призывавшего больше рожать, похоронят в храме РВСН

08 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Москва Московская область
Фото: Накануне.ru

Погибшего на СВО священника, призывавшего больше рожать, похоронят в храме РВСН

Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.

"Отец Михаил будет похоронен в среду на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе", - сказал РИА Новости источник в Московский патриархии.

Ранее источники в РПЦ сообщили изданию, что отпевание священника состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя, его, предположительно, совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Васильев погиб в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей. Именно он буквально за две недели до трагедии посоветовал женщинам, которые боятся за своих детей в условиях военного конфликта, рожать побольше, "тогда им будет не страшно, если одного из детей, например, отправят на фронт".

Теги: Михаил Васильев, священник, СВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2022 08:22 Мск Митрополит Евгений прокомментировал смерть на СВО настоятеля храма, призывавшего больше рожать
Ранее 06.11.2022 19:48 Мск В зоне СВО погиб настоятель подмосковного храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения
Ранее 26.10.2022 14:13 Мск В РПЦ предложили женщинам рожать побольше детей, чтобы не страшно было отправить одного из них на фронт


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети