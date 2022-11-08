Погибшего на СВО священника, призывавшего больше рожать, похоронят в храме РВСН

Погибший в ходе специально военной операции протоиерей Михаил Васильев будет похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.

"Отец Михаил будет похоронен в среду на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе", - сказал РИА Новости источник в Московский патриархии.

Ранее источники в РПЦ сообщили изданию, что отпевание священника состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя, его, предположительно, совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Васильев погиб в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей. Именно он буквально за две недели до трагедии посоветовал женщинам, которые боятся за своих детей в условиях военного конфликта, рожать побольше, "тогда им будет не страшно, если одного из детей, например, отправят на фронт".