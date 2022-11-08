Суд в Челябинске оставил в СИЗО директора строительной компании, обвиняемого в хищении 19 млн рублей

Челябинский областной суд оставил в СИЗО директора строительной компании "Флагман", обвиняемого в мошенничестве и даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый в 2018-2020 гг. при выполнении государственного контракта по строительству детского сада в Аше похитил более 19 млн рублей. Для этого он предоставил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах.

Следствие просило избрать обвиняемому домашний арест, поскольку следствие находится в завершающей стадии. В СИЗО обвиняемый будет находиться до 22 декабря.