08 Ноября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: www.independent.ie

Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных с Украиной

Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит в том числе с учетом списков, передаваемых папой Римским Франциском. Об этом сообщил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

"В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", - заявил дипломат. Его словам приводит РИА Новости.

В октябре папа Римский Франциск пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикан для проведения переговоров по украинскому конфликту. Примечательно, что недавно Папа Римский "благословил" отправку оружия Украине.

Теги: папа римский франциск, обмен пленных, украина



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