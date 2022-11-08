08 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутата гордумы Новоуральска мобилизовали на спецоперацию

Под частичную мобилизацию попал депутат гордумы Новоуральска Дмитрий Захаров. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в думе.

Повестку депутат получил 20 октября и уже на следующее утро его отправили на сборы. В чем заключалась такая срочность - неизвестно. Где сейчас Захаров и что с ним происходит в думе также не знают. Дома депутата остались ждать супруга и ребенок.

Напомним, еще в марте глава Алапаевска Сайгид Билалов пытался отправиться на СВО вместе с сыновьями, однако семье чиновника в этом отказали. В сентябре Руслана Билалова - старшего сына градоначальника мобилизовали, вскоре он получил ранение в голову.

Теги: Новоуральск, депутат, гордума, мобилизация, Захаров



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