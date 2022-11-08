Депутата гордумы Новоуральска мобилизовали на спецоперацию

Под частичную мобилизацию попал депутат гордумы Новоуральска Дмитрий Захаров. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в думе.

Повестку депутат получил 20 октября и уже на следующее утро его отправили на сборы. В чем заключалась такая срочность - неизвестно. Где сейчас Захаров и что с ним происходит в думе также не знают. Дома депутата остались ждать супруга и ребенок.

Напомним, еще в марте глава Алапаевска Сайгид Билалов пытался отправиться на СВО вместе с сыновьями, однако семье чиновника в этом отказали. В сентябре Руслана Билалова - старшего сына градоначальника мобилизовали, вскоре он получил ранение в голову.