08 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Югру прибыл мэр из Донецкой Народной Республики

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров прибыл в Югру, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Рабочий визит делегации продлится два дня: 8 и 9 ноября. Помимо мэра Макеевки в состав делегации вошли заместитель главы администрации Ирина Лях, управляющий делами Юлия Иванова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 15 города, председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Терлецкая.

С властями округа стороны обсудят соглашение о сотрудничестве, вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления, взаимодействия с депутатским корпусом. Также в окружной столице делегаты посетят ряд социально значимых объектов, поделятся опытом реализации инфраструктурных проектов.

9 ноября члены делегации примут участие в представлении отчета о работе правительства Югры за 2022 год, инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам региональной думы.

В завершение двухдневного визита делегация из Макеевки примет участие в стратегическом форуме "Команда Югры".

Напомним, что весной этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и городом Макеевкой. Документом предусмотрено оказание городу и его жителям гуманитарной помощи, а также всесторонней поддержки в восстановлении экономики, коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, реализации жизненно важных для города проектов. Также соглашение определяет сотрудничество в реализации совместных проектов в сфере промышленности, АПК, предпринимательства, науки и образования, спорта, индустрии туризма, молодежной политики, культуры, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения.

Теги: визит в Макеевку, Владислав Ключаров, делегация



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