В московских аптеках наблюдается дефицит антибиотиков на основе амоксициллина

Столичные аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, в том числе препарата "Амоксиклав".

По словам одного из фармацевтов, аптечные заведения в настоящее время испытывают сложности с поставками этого лекарства, поскольку на складах города его "вообще нет".

При этом антибиотик все еще можно приобрести онлайн на сервисах по заказу лекарственных препаратов.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся, передает РИА Новости.

Поясняется, что повышенный спрос на этот препарат фиксируется из-за сезонного подъема заболеваемости инфекционными болезнями, а также приобретения препарата "про запас".