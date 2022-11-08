В Екатеринбурге трое с ножом напали на курьера по доставке еды

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на курьера по доставке еды. Сейчас полиция ищет других пострадавших от разбойников.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось вечером 6 ноября в районе лесополосы на улице Академика Ландау: трое неизвестных окружили молодого человека в спецодежде курьера-доставщика. Под угрозой ножа злоумышленники похитили у парня телефон и отобрали заказ. Как установили полицейские, доставщик вез продукты на адрес в Академическом районе.

Уже на следующий день все трое были задержаны: ими оказались местные жители 1981, 1982 и 1989 годов рождения, неоднократно судимые за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Дома у одного из них нашли орудие преступления – нож. А похищенный телефон рецидивисты успели сдать в комиссионный магазин.

Как рассказали силовикам сами подозреваемые, в тот день они пришли в район, чтобы забрать так называемую "закладку" с наркотиком, однако найти ее троице не удалось. Тут они заметили проходившего мимо доставщика и почему-то решили, что парень и есть "закладчик". Один из мужчин выхватил нож и потребовал от него показать телефон и переписку в соцсетях. Не найдя ничего подозрительного, налетчики обыскали парня на предмет наркотиков. А поняв, что никаких "веществ" у курьера нет, отобрали телефон и продукты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", все трое помещены под стражу. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям в уральской столице.