08 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ОГИБДД Верхней Пышмы

В Балтыме легковушка столкнулась с автобусом. 13-летний школьник был госпитализирован

В ДТП, произошедшем в селе Балтым, пострадал 13-летний школьник. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД Верхней Пышмы Свердловской области. Авария произошла вчера днем в районе дома №76 по улице Первомайская, когда легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус.

ДТП в селе Балтым(2022)|Фото: ОГИБДД Верхней Пышмы

По предварительным данным, 59-летний водитель Daewoo Nexia не учел погодные условия, не справился с управлением транспорта и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус "Лиаз" маршрута №101. В результате в ЦГБ Верхней Пышмы были госпитализированы водитель и пассажир легкового авто, а также 13-летний пассажир автобуса, находящийся в момент ДТП на заднем пассажирском сидении.

Во время выяснения обстоятельств аварии, у ее виновника взяли кровь на выявление алкоголя в организме. Как оказалось, еще в 2017 году мужчина уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. При этом срок лишения все еще не окончен, так как нарушитель не сдал удостоверение в ГИБДД.

Теги: Балтым, ДТП, автобус, школьник



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