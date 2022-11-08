По делу Бекмансурова допросят психиатра, который признал его вменяемым

Сегодня на очередном судебном заседании по делу Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в ПГНИУ, показания даст психиатр, который проводил экспертизу. Заседание пройдет в закрытом для СМИ режиме, так как во время допроса будут озвучены сведения, составляющие врачебную тайну.

Ранее адвокат Тимура Бекмансурова Виктор Паньков, не согласился с выводами экспертизы о вменяемости своего подзащитного. Он заявил ходатайство о назначении повторной комплексной стационарной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы. Адвокат заявляет, что экспертиза была проведена с нарушениями и полагает, что Бекмансуров страдал и страдает психическим расстройством.

Рассмотрение дела началось 5 сентября. Были допрошены пострадавшие и свидетели, а также сам Бекмансуров. Он заявил, что у него были "суицидальные мысли", а также ""немотивированная агрессия, с которой ему было сложно справиться".

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.