Улицу Степана Разина в Екатеринбурге перекроют до середины января 2023 года

В Екатеринбурге почти на два месяца закроют движение транспорта по улице Степана Разина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, перекрытие будет организовано от улицы Народной Воли до дома №6 на Степана Разина. Ограничения продлятся с 19 ноября 2022 по 15 января 2023 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с проведением работ по реконструкции улицы Степана Разина. Их проведут рабочие ООО "ГУДСР".

Объезд закрытого участка организуют по улице 8 Марта. Жителей уральской столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что недавно на улице Степана Разина в Екатеринбурге был установлен первый в городе проекционный пешеходный переход.