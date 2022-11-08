08 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Улицу Степана Разина в Екатеринбурге перекроют до середины января 2023 года

В Екатеринбурге почти на два месяца закроют движение транспорта по улице Степана Разина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, перекрытие будет организовано от улицы Народной Воли до дома №6 на Степана Разина. Ограничения продлятся с 19 ноября 2022 по 15 января 2023 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с проведением работ по реконструкции улицы Степана Разина. Их проведут рабочие ООО "ГУДСР".

Объезд закрытого участка организуют по улице 8 Марта. Жителей уральской столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что недавно на улице Степана Разина в Екатеринбурге был установлен первый в городе проекционный пешеходный переход.

Теги: Степана Разина, перекрытие, улица, Екатеринбург



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