Выдача ипотеки в октябре снизилась на 20% - Набиуллина

Выдача ипотеки в октябре этого года снизилась примерно на 20%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она отметила, что сейчас в целом "кредитование растет хорошими темпами, особенно корпоративное".

"За 9 месяцев корпоративный портфель вырос на 9,9% - это чуть больше, чем в прошлом году. Кредитование населения существенно тормозит по сравнению с прошлым годом. Ипотека выросла на 12% за 9 месяцев, это с учетом очень низких показателей в марте-апреле. В октябре мы видим снижение выдачи ипотеки примерно на 20%. В целом портфель в целом растет", - сообщила глава регулятора.