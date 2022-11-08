В России 74 зарубежные компании попали под санкции в области военно-технического сотрудничества

Правительство утвердило перечень юридических лиц, с которыми будет запрещено проводить сделки в области военно-технического сотрудничества.

В перечень вошли 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США, сообщает кабмин. Решение принято во исполнение указа президента об ответных мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Напомним, в России существует перечень недружественных стран. Например, в марте в список недружественных России государств попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. В конце октября 2022 г. Правительство России дополнило перечень недружественных стран, включив в него 11 заморских территорий Великобритании.