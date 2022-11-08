В Челябинске на мужчину, вытолкнувшего из маршрутки подростков, завели уголовное дело

В Челябинске после инцидента с подростками, которых мужчина вытолкнул из маршрутки, возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Инцидент произошел вечером 3 ноября в салоне автобуса. Между мужчиной и группой подростков произошел конфликт. По предварительным данным, на одной из остановок мужчина вытолкнул из салона 15-летнего подростка, затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы. В настоящий момент мужчину разыскивают сотрудники полиции.