08 Ноября 2022
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Политика За рубежом

ЕС предоставит Украине помощь в размере €18 млрд при нескольких условиях, - Bloomberg

Механизм по выделению Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро, который Еврокомиссия намерена представить 9 ноября, будет включать ряд условий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Новый инструмент для Украины будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции", — пишет агентство.

Получение Киевом кредитных средств будет сопряжено также с выполнением ряда условий, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Отмечается, что в ЕС намерены сделать поддержку Украины более "предсказуемой" после критики в связи с задержками предоставления помощи, пишут "Известия".

6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву на 2023 год 18 млрд евро в виде "льготных кредитов". По ее словам, эти средства должны "в значительной степени покрыть финансовые потребности" страны.

Теги: ес, украина, помощь



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