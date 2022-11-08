Эксперт: ИА REGNUM возглавила ювенальщица

Главой "перехваченного" ИА REGNUM станет ювенальщица Марина Ахмедова. Об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.

Новость об Ахмедовой появилась накануне на сайте самого издания. Она была представлена как "известная российская журналистка, правозащитница".

Парфентьев напомнил, что Ахмедова была одним из инициаторов кампании по продвижению феминистского законопроекта о "семейно-бытовом насилии". Все это имеет особенное значение потому, что REGNUM был одним из форпостов этой борьбы - на стороне семей и традиционных ценностей.

"Пожалуй, нам с вами стоит внимательно последить за тем, что будет "новый REGNUM" писать на околофеминистские и околосемейные темы", - заключил эксперт.

Ранее он высказал опасение, что имеет место "уничтожение проекта". Издание придерживалось независимой позиции во время "ковидоистерики" и вообще было одним из немногих крупных отечественных СМИ, которые было интересно читать.

Коллектив агентства написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что оно было захвачено врагами России с целью изменить редакционную политику.

Уволенный главный редактор Модест Колеров также заявил о рейдерском захвате и сообщил, что редакция подала в Генпрокуратуру РФ заявление, которое было принято.