08 Ноября 2022
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Общество В России
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Эксперт: ИА REGNUM возглавила ювенальщица

Главой "перехваченного" ИА REGNUM станет ювенальщица Марина Ахмедова. Об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.
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Новость об Ахмедовой появилась накануне на сайте самого издания. Она была представлена как "известная российская журналистка, правозащитница".

Парфентьев напомнил, что Ахмедова была одним из инициаторов кампании по продвижению феминистского законопроекта о "семейно-бытовом насилии". Все это имеет особенное значение потому, что REGNUM был одним из форпостов этой борьбы - на стороне семей и традиционных ценностей.

"Пожалуй, нам с вами стоит внимательно последить за тем, что будет "новый REGNUM" писать на околофеминистские и околосемейные темы", - заключил эксперт.

Ранее он высказал опасение, что имеет место "уничтожение проекта". Издание придерживалось независимой позиции во время "ковидоистерики" и вообще было одним из немногих крупных отечественных СМИ, которые было интересно читать.

Коллектив агентства написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что оно было захвачено врагами России с целью изменить редакционную политику.

Уволенный главный редактор Модест Колеров также заявил о рейдерском захвате и сообщил, что редакция подала в Генпрокуратуру РФ заявление, которое было принято.

Теги: Regnum



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