В Херсонской области задержали группу диверсантов из СБУ

В Херсонской области задержана группа из девяти диверсантов из Службы безопасности Украины. По данным ФСБ, они готовили теракты против областных чиновников.

"На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", - цитирует РИА Новости заявление ФСБ.

В спецслужбе считают, что кураторы группы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами РФ.

У диверсантов изъяли пять килограмм пластида, электродетонаторы и другие элементы взрывных устройств, стрелковое оружие и т.д.

Также ФСБ удалось обнаружить и обезвредить заминированный автомобиль, с помощью которого планировалось осуществить покушение.