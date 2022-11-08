Екатеринбургский ЖК "Свобода Residence" высоко оценили на конкурсе инновационных проектов недвижимости

ЖК "Свобода Residence" от компании "Атомстройкомплекс" получил высокую оценку на VII конкурсе инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, внимание независимых экспертов конкурса привлекла умная программа по работе с парковками по системе шеринга. По итогам голосования комплекс жилых апартаментов "Свобода Residence" занял верхнюю строчку в номинации "Инновации в работе управляющих компаний".

"Атомстройкомплекс" внедряет во флагманском проекте "Свобода Residence", расположенном в центре Екатеринбурга, систему шерингового использования парковочных мест. Собственники могут добавлять свои парковки в специальное мобильное приложение, через которое любой желающий получает возможность арендовать машиноместо с почасовой оплатой в комфортабельном крытом паркинге в центре города, где дефицит парковочных мест особенно острый. Данная мера призвана снизить загруженность уличного пространства и экономить время при поиске места для автомобиля.

"Мы благодарны жюри конкурса за высокую оценку нашего решения по эффективному использованию парковок. Считаем, что у использования системы шеринга парковок неплохие перспективы, поэтому планируем развивать программы по эффективному использованию парковок и городской среды для комфорта жителей Екатеринбурга. Шеринг парковок призван сделать паркование не только цивилизованнее и доступнее, но и дать шанс собственникам парковочного места в паркинге быстро и просто окупить эту свою инвестицию. В целом, рынок паркингов должен стать привлекательным для инвесторов", - комментирует заместитель директора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.

Напомним, "Свобода Residence" весной 2022 года одним из первых в России получил официальный статус "Умного дома". Комплекс совместил массу современных инновационных решений, в том числе здесь реализована система безопасности, основанная на нейросетях. Резиденты дома имеют бесконтактный доступ в свои апартаменты при помощи BLE-меток. Кроме этого, нейросети существенно подняли планку безопасности территории ЖК.

"Свобода Residence" – неоднократный победитель статусных профессиональных конкурсов, в том числе федеральной премии Urban Awards.