08 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Екатеринбургский ЖК "Свобода Residence" высоко оценили на конкурсе инновационных проектов недвижимости

ЖК "Свобода Residence" от компании "Атомстройкомплекс" получил высокую оценку на VII конкурсе инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, внимание независимых экспертов конкурса привлекла умная программа по работе с парковками по системе шеринга. По итогам голосования комплекс жилых апартаментов "Свобода Residence" занял верхнюю строчку в номинации "Инновации в работе управляющих компаний".

"Атомстройкомплекс" внедряет во флагманском проекте "Свобода Residence", расположенном в центре Екатеринбурга, систему шерингового использования парковочных мест. Собственники могут добавлять свои парковки в специальное мобильное приложение, через которое любой желающий получает возможность арендовать машиноместо с почасовой оплатой в комфортабельном крытом паркинге в центре города, где дефицит парковочных мест особенно острый. Данная мера призвана снизить загруженность уличного пространства и экономить время при поиске места для автомобиля.

"Мы благодарны жюри конкурса за высокую оценку нашего решения по эффективному использованию парковок. Считаем, что у использования системы шеринга парковок неплохие перспективы, поэтому планируем развивать программы по эффективному использованию парковок и городской среды для комфорта жителей Екатеринбурга. Шеринг парковок призван сделать паркование не только цивилизованнее и доступнее, но и дать шанс собственникам парковочного места в паркинге быстро и просто окупить эту свою инвестицию. В целом, рынок паркингов должен стать привлекательным для инвесторов", - комментирует заместитель директора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.

Напомним, "Свобода Residence" весной 2022 года одним из первых в России получил официальный статус "Умного дома". Комплекс совместил массу современных инновационных решений, в том числе здесь реализована система безопасности, основанная на нейросетях. Резиденты дома имеют бесконтактный доступ в свои апартаменты при помощи BLE-меток. Кроме этого, нейросети существенно подняли планку безопасности территории ЖК.

"Свобода Residence" – неоднократный победитель статусных профессиональных конкурсов, в том числе федеральной премии Urban Awards.

Теги: Свобода Residence, Атомстройкомплекс, ЖК, конкурс



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