08 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В Югре из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли 37 групп в детских садах

В Югре из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 37 группах 22 детских садов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Группы закрыты в детских садах Октябрьского, Кондинского и Советского районов, в городах Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Пыть-Ях, Покачи.

Всего в Югре зарегистрировано 81,4 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 20,0%, и выше эпидемического порога на 23,1%.

По заболеваемости новой коронавирусной инфекции - в регионе зарегистрировано и подтверждено 249 954 случай COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 72 новых случая в 14 муниципалитетах. Больше всего в Ханты-Мансийске - 29 случаев, Сургуте - 19, Урае - пять. Контактные установлены во всех выявленных случаях.

За весь период от COVID - умерли 2 590 человек. За сутки излечились 95 человек, за весь период пандемии – 246 420 югорчанин

Теги: детский сад, группы, ОРВИ, грипп



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