08 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области школьника наградят за спасение женщины из огня

В Тюменской области 17-летний школьник Салават Рузеев из деревни Старицкая Тобольского муниципального района спас женщину из дома, охваченного огнем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 27 октября, вечером. Школьник проходил мимо жилого дома, заметил густой черный дым и не дожидаясь приезда пожарников, бросился в горящее здание. Из-за сильного задымления, сам начал задыхаться и выбежал обратно. Смочив кусок ветоши - прикрыл лицо и снова вошел в дом. Пройдя через густой дым до дальней комнаты, увидел лежащую на кровати женщину, он привел ее в чувство, и подхватив за руки, вывел на улицу. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар, который охватил деревянный дом и грозил перекинуться на соседние строения.

В настоящее время в Главном управлении МЧС России по Тюменской области рассматривается вопрос о представлении Салавата Рузеева, ученика 11-го класса Санниковской школы, к ведомственной награде.

Теги: школьник, пожар, награждение



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