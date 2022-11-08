"Замерили реакцию общества": почему парламент отказался от идеи возвращения двухлетней службы в армии

Ни Министерство обороны, ни администрация президента России не поддержали высказанные на прошлой неделе инициативы о возвращении двухгодичной службы по призыву. Примечательно, что идею активно продвигали депутаты и сенаторы от "Единой России", и усмирять их пыл пришлось их же однопартийцам.