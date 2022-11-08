WT: На выборах в Конгресс решается судьба Америки - выздоровление или гибель

08 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: t.me/russica2

WT: На выборах в Конгресс решается судьба Америки - выздоровление или гибель

Сегодняшние выборы в Конгресс США будут столкновением двух Америк - настолько радикально разные позиции представляют две главные партии. Своим выбором избиратели покажут, в какой Америке они хотят жить, пишет прореспубликанское издание The Washington Times.
Читайте также:

Если республиканцы за энергетическую независимость страны и развитие своей добывающей промышленности, то демократы хотят, чтобы в угоду зеленой повестке люди сидели дома в темноте и ходили пешком, а не ездили на машинах. Первые за контроль иммиграции, вторые - за непрерывный поток нелегальных иммигрантов, включая преступников. Так, в 2022 финансовом году 2,4 млн человек были остановлены на границе, и большинство из них были впущены в страну. Демократы просто пополняют свой электортат.

Также партии по-разному относятся к истории и религии. Республиканцы помнят об отцах-основателях страны, а демократы предают историю забвению. Одни не допускают заблуждений о женщинах в мужских телах и мальчиках в женских, а другие - за химическое или хирургическое изменение тел детей, чтобы они походили на противоположный пол. Одни за сохранение жизни детей, другие - за их убийство через аборты. Одни учат любить и защищать Америку, другие - учат белых детей учат ненавидеть самих себя. Одни за учебу в колледжах, другие - за беспорядки под видом своих прав.

"Одна из них - это Америка, где патриотизм является добродетелью. Другой — это тот, где актеры и спортсмены выстраиваются в очередь, чтобы выразить свое презрение к Америке... Эти выборы помогут решить, каким курсом мы пойдем: дорогой к выздоровлению или дорогой к погибели", - заключается в статье.

Интересно, что многое из эмоционального описания автора подходит и к России.

Опросы показывают лидерство республиканцев. Все аналитики прогнозируют, что нижняя палата Конгресса - Палата представителей отойдет к ним. По Сенату шансы оцениваются менее однозначно, но скорее тоже в пользу республиканцев. Выборы имеют особую важность в связи с поддержкой Украины. Республиканцы против бесконечной помощи Киеву в условиях больших проблем в самих США. Однако ряд российских экспертов и политиков считают, что ждать изменения позиции Вашингтона по Украине не стоит.

В Киеве все же обеспокоены возможной победой республиканцев, пишут местные телеграм-каналы. В офисе Зеленского даже наняли лоббистов, которые должны наладить работу с республиканцами и создать неформальный клуб поддержки Украины, чтобы сохранить финансовую и военную помощь Киеву.

Теги: конгресс, выборы, США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети