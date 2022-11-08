WT: На выборах в Конгресс решается судьба Америки - выздоровление или гибель

Сегодняшние выборы в Конгресс США будут столкновением двух Америк - настолько радикально разные позиции представляют две главные партии. Своим выбором избиратели покажут, в какой Америке они хотят жить, пишет прореспубликанское издание The Washington Times.

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Если республиканцы за энергетическую независимость страны и развитие своей добывающей промышленности, то демократы хотят, чтобы в угоду зеленой повестке люди сидели дома в темноте и ходили пешком, а не ездили на машинах. Первые за контроль иммиграции, вторые - за непрерывный поток нелегальных иммигрантов, включая преступников. Так, в 2022 финансовом году 2,4 млн человек были остановлены на границе, и большинство из них были впущены в страну. Демократы просто пополняют свой электортат.

Также партии по-разному относятся к истории и религии. Республиканцы помнят об отцах-основателях страны, а демократы предают историю забвению. Одни не допускают заблуждений о женщинах в мужских телах и мальчиках в женских, а другие - за химическое или хирургическое изменение тел детей, чтобы они походили на противоположный пол. Одни за сохранение жизни детей, другие - за их убийство через аборты. Одни учат любить и защищать Америку, другие - учат белых детей учат ненавидеть самих себя. Одни за учебу в колледжах, другие - за беспорядки под видом своих прав.

"Одна из них - это Америка, где патриотизм является добродетелью. Другой — это тот, где актеры и спортсмены выстраиваются в очередь, чтобы выразить свое презрение к Америке... Эти выборы помогут решить, каким курсом мы пойдем: дорогой к выздоровлению или дорогой к погибели", - заключается в статье.

Интересно, что многое из эмоционального описания автора подходит и к России.

Опросы показывают лидерство республиканцев. Все аналитики прогнозируют, что нижняя палата Конгресса - Палата представителей отойдет к ним. По Сенату шансы оцениваются менее однозначно, но скорее тоже в пользу республиканцев. Выборы имеют особую важность в связи с поддержкой Украины. Республиканцы против бесконечной помощи Киеву в условиях больших проблем в самих США. Однако ряд российских экспертов и политиков считают, что ждать изменения позиции Вашингтона по Украине не стоит.

В Киеве все же обеспокоены возможной победой республиканцев, пишут местные телеграм-каналы. В офисе Зеленского даже наняли лоббистов, которые должны наладить работу с республиканцами и создать неформальный клуб поддержки Украины, чтобы сохранить финансовую и военную помощь Киеву.