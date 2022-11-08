В Минобороны РФ рассказали, сколько и как будут получать мобилизованные

В Минобороны РФ сообщили, сколько и как будут получать мобилизованные.

Минимальная зарплата, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тыс. руб. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое, в первую очередь, зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс. руб.

Если солдат – сержант, прапорщик или офицер, у него, в зависимости от звания и должности, оклад будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тыс. руб., а командир батальона – около 243 тыс. руб. Зарплата начисляется на банковскую карту 10-20 числа месяца, следующего за расчетным. То есть, например, зарплата за октябрь поступит в период с 10 по 20 ноября.

"Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тыс. руб. получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь", - сказал представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В ноябре зарплата будет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября. По просьбе военнослужащего деньги может получить его семья, для этого солдату следует оформить необходимые документы.

"Деньги зачисляют на расчётный счёт, который представил военнослужащий. По желанию солдата деньги могут перечислить его родственникам, для этого необходимо оформить доверенность. Существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчётному счёту. Но это решение солдат принимает самостоятельно, сам оформляет дополнительную банковскую карту", - сказал Микищенко.

Зарплата мобилизованного облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Социальная выплата, установленная президентом России (158 тыс. руб.), подоходным налогом не облагается. Например, у рядового, призванного по мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тыс. руб. 158 тыс. не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тыс. подлежат налогообложению в 13%.

Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тыс. руб., то социальная выплата в 158 тыс. руб. не облагается налогом, а около 68 тыс. руб. за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%.

Кроме того, указом Владимира Путина определено, что, начиная с 21 сентября, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, а также мобилизованным, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, один раз заплатят 195 тыс. руб.

"Обращаю ваше внимание, данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач", - подытожил Микищенко.