Полиция провела обыск в квартире у националиста Демушкина

Полиция провела обыск в квартире у одного из организаторов "Русских маршей" Дмитрия Демушкина. Об этом сообщил его адвокат Олег Колесников.

По данным адвоката, у националиста изъяли телефон и провели допрос.

"Пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью", — сказал Колесников РБК.

Сам Демушкин утром 8 ноября сообщил о приходе силовиков в своем Telegram-канале. "6 утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная", - написал он.

Напомним, в 2017 году суд в Москве вынес приговор Дмитрию Демушкину. Его признали виновным в размещении экстремистских материалов и отправили в колонию общего режима на 2,5 года. В феврале 2019 года он вышел на свободу досрочно.