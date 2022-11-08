В ямальской школе прокуратура обнаружила больше 200 килограммов просроченного мяса

В Мужевской средней образовательной школе им. Н.В. Архангельского во время проверки обнаружили больше 200 кг просроченного мяса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Срок годности мяса истек еще в начале мая. Директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушения закона, возбуждено дело об административном правонарушении, по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Непригодные продукты питания незамедлительно уничтожены, нарушения устранены, три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.