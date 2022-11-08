08 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

СМИ: Путин, скорее всего, не поедет на саммит G20

Хотя саммит G20 в Индонезии состоится уже на следующей неделе, до сих пор нет ясности – будет ли в нем участвовать президент России Владимир Путин. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе.

Между тем, по данным дипломатического источника "Ведомостей", Путин с высокой вероятностью не поедет на Бали. Источник в администрации президента заявил, что активная подготовка к поездке не ведется. Эти инсайдеры считают, что делегацию России на саммите G20 возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Россию на саммите "двадцатки" может представить премьер-министр Михаил Мишустин.

Теги: g20, саммит, владимир путин



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Ранее 25.10.2022 19:50 Мск Baza: Делегацию РФ на саммите G20 может возглавить Мишустин


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