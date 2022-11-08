Свердловский депутат пожаловался Генпрокурору на блогера Некоглая, высмеивающего русского военного

Видео блогера Некоглая, который примерил на себя образ одного из русских солдат, дошло до депутата заксобрания Свердловской области Алексея Свалова. Тот посчитал пародию парня оскорбительной, в связи с чем обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку.

Речь идет о русском солдате, на которого коптер сбросил две гранаты. Тот не растерялся и отбросил их, благодаря чему остался жив и после выбрался из траншеи. Блогер же решил для полноты образа добавить к камуфляжному жилету еще и рога черта.

"Просто очередное животное. Конечно, проблем в стране хватает, но мне интересно, а вот его родные, а как это им? А как это нашему парню, который был на том видео? Мне кажется, что мы потеряли поколение 2000х. Печально все это!" - написал депутат, добавив, что просит генпрокурора проверить видео в порядке ст. 144 145 УК РФ на предмет нарушения законодательства РФ.

Для ролика Некоглай выбрал трек Boney-M - Rasputin, сделав акцент на первых двух строчках, рассказывающих о большом и сильном русском человеке с пылающим огнем в глазах.