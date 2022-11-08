Свердловский депутат пожаловался Генпрокурору на блогера Некоглая, высмеивающего русского военного

08 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал &quot;Свалов пишет...&quot; / t.me/svalovpishet

Свердловский депутат пожаловался Генпрокурору на блогера Некоглая, высмеивающего русского военного

Видео блогера Некоглая, который примерил на себя образ одного из русских солдат, дошло до депутата заксобрания Свердловской области Алексея Свалова. Тот посчитал пародию парня оскорбительной, в связи с чем обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку.

Речь идет о русском солдате, на которого коптер сбросил две гранаты. Тот не растерялся и отбросил их, благодаря чему остался жив и после выбрался из траншеи. Блогер же решил для полноты образа добавить к камуфляжному жилету еще и рога черта.

Некоглай парадирует русского военного(2022)|Фото: Telegram-канал "Свалов пишет..." / t.me/svalovpishet

"Просто очередное животное. Конечно, проблем в стране хватает, но мне интересно, а вот его родные, а как это им? А как это нашему парню, который был на том видео? Мне кажется, что мы потеряли поколение 2000х. Печально все это!" - написал депутат, добавив, что просит генпрокурора проверить видео в порядке ст. 144 145 УК РФ на предмет нарушения законодательства РФ.

Для ролика Некоглай выбрал трек Boney-M - Rasputin, сделав акцент на первых двух строчках, рассказывающих о большом и сильном русском человеке с пылающим огнем в глазах.

Теги: Некоглай, Свалов, военный, видео



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети