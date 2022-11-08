08 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

В Челябинской области в ДТП с минивэном два человека погибли, шестеро пострадали

В Челябинской области столкнулись минивэн и большегруз. В результате ДТП два человека погибли, шесть человек пострадали, сообщили Накануне.RU в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.

ДТП произошло вечером 7 ноября между поселком Заозерным и деревней Камышинка. Спасатели деблокировали водителя и двух зажатых пассажиров.

Два человека погибли, шестеро пострадали, в том числе трое детей. Все они находились в минивэне. Пострадавшие госпитализированы в областную больницу с многочисленными ранами и ушибами.

ДТП с минивэном и большегрузом(2022)|Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон.

Теги: ДТП, большегруз,



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