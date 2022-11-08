08 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Морпехи 155-й бригады ТОФ опровергли информацию о тяжелых потерях в боях за Павловку

Военные 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота заявили, что информация о больших потерях в боях за Павловку в ДНР не соответствует действительности.

Видеообращения военных опубликованы в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко. Морпехи рассказали, что записали ролики 7 ноября. Они назвали дела в Павловке "тяжелыми" и подтвердили, что несут потери. Однако они подчеркнули, что выполняют поставленную задачу.

По словам одного из них, его сослуживцы узнали про распространяемые сообщения о том, что якобы 155-й бригады и добровольческого отряда "Тигр", входящего в состав 155-й бригады, больше не существует.

"Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть", — подчеркнул военнослужащий.

На другом видео военный сообщил, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают "давить противника" и выполнять поставленную задачу.

Ранее Кожемяко поручил военной прокуратуре проверить информацию о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Причиной послужил появившийся в соцсетях текст, который называется обращением морпехов к губернатору. В нем говорится о "больших неоправданных потерях" в боях в районе Павловки в ДНР.

В тот же день губернатор сообщил, что он смог связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.

Теги: морпехи, Павловка, 155-й бригада ТОФ



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