08 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Мобилизованный уралец погиб, попав под минометный обстрел в ЛНР

Житель уральского города Полевской погиб под обстрелом в Луганской народной республике.
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Как сообщается на странице администрации Полевского в социальной сети, 29 сентября Руслан Зайдуллин указом президента РФ был призван по мобилизации. Мужчину отправили в войсковую часть 55115 в составе 55 отдельной мотострелковой горной бригады.

С начала октября на Луганском направлении специальной военной операции сложилась тяжелая военная ситуация и 55 бригада вела тяжелые бои оборонительные бои. 25 октября рядовой Зайдуллин попал под интенсивный минометный обстрел возле населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. В результате уралец погиб.

За мужество и отвагу, проявленную при выполнении боевых задач, командованием воинской части свердловчанин представлен к высокой государственной награде. Она будет вручена и передана на хранение семье погибшего.

Прощание с Русланом состоялось 7 ноября. Как заверили в мэрии Полевского, Министерство обороны РФ и администрация городского округа оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь родным Руслана Зайдуллина.

Теги: ЛНР, погиб, Полевской



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