Nokia попросила США разрешить ей поставку оборудования в Россию

Nokia запросила экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию для выполнения ранее заключенных контрактов. После их завершения вендор уйдет из страны, а техподдержкой его продуктов займется отдельная компания.

О том, что один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире, финская Nokia, запросил экспортные лицензии на его поставку в Россию у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии, РБК рассказали источник, близкий к одному из операторов связи, и другой - в российском правительстве.

После начала специальной военной операции США, ЕС и другие страны ввели санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию: для поставки подобной продукции желающие должны получать специальную лицензию. По словам одного из собеседников, разрешение регулятора из США для европейской компании потребовалось, поскольку Nokia в 2016 г. поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и часть патентов записана на местные компании. Предполагается, что оборудование будет поставляться из этой страны. Речь идет о поставке запчастей, не об оборудовании для расширения сети, Переговоры со всеми заказчиками, что именно необходимо для поддержки функционирования сетей, находятся в завершающей стадии.

Напомним, о том, что Nokia покинет российский рынок, стало известно в апреле. Это, согласно сообщению компании, "не повлияет на финансовые перспективы".

"С первых дней спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно". После 24 февраля компания остановила поставки, прекратила новый бизнес и перенесла ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России", - говорится в сообщении компании.

"Теперь мы можем объявить, что уходим с российского рынка. Когда мы уйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для поддержания сетей, и подаём заявки на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", - говорят в Nokia.

В 2021 г. на долю России пришлось менее 2% чистых продаж организации. Учитывая высокий спрос в других странах, в Nokia полагают, что уход из России не станет большой проблемой для производителя.