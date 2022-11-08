Nokia попросила США разрешить ей поставку оборудования в Россию

08 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Nokia попросила США разрешить ей поставку оборудования в Россию

Nokia запросила экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию для выполнения ранее заключенных контрактов. После их завершения вендор уйдет из страны, а техподдержкой его продуктов займется отдельная компания.
Читайте также:

О том, что один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире, финская Nokia, запросил экспортные лицензии на его поставку в Россию у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии, РБК рассказали источник, близкий к одному из операторов связи, и другой - в российском правительстве.

После начала специальной военной операции США, ЕС и другие страны ввели санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию: для поставки подобной продукции желающие должны получать специальную лицензию. По словам одного из собеседников, разрешение регулятора из США для европейской компании потребовалось, поскольку Nokia в 2016 г. поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и часть патентов записана на местные компании. Предполагается, что оборудование будет поставляться из этой страны. Речь идет о поставке запчастей, не об оборудовании для расширения сети, Переговоры со всеми заказчиками, что именно необходимо для поддержки функционирования сетей, находятся в завершающей стадии.

Напомним, о том, что Nokia покинет российский рынок, стало известно в апреле. Это, согласно сообщению компании, "не повлияет на финансовые перспективы".

"С первых дней спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно". После 24 февраля компания остановила поставки, прекратила новый бизнес и перенесла ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России", - говорится в сообщении компании.

"Теперь мы можем объявить, что уходим с российского рынка. Когда мы уйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для поддержания сетей, и подаём заявки на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", - говорят в Nokia.

В 2021 г. на долю России пришлось менее 2% чистых продаж организации. Учитывая высокий спрос в других странах, в Nokia полагают, что уход из России не станет большой проблемой для производителя.

Теги: Nokia, оборудование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2022 09:35 Мск Nokia уходит из России


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети