Тюменцы подожгли лес для охоты на диких животных

В Тюменской области будут судить двух мужчин за устроенный лесной пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Сладковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего тюменца и 36-летнего жителя Бердюжского района. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб).

Вечером, 19 октября 2021 г. молодые люди решили поджечь поле в деревне Гуляй-Поле, чтобы огонь перекинулся на лес. Выгоревшую территорию они планировали использовать для охоты на диких животных.

"Злоумышленники с помощью зажигалки подожгли сухую траву, убедились, что огонь начал распространяться в направлении леса, и покинули местность. Распространение огня повлекло возникновение пожара на общей площади 42,4 гектара, уничтожение и повреждение деревьев. Лесной пожар приблизился к населенному пункту - Гуляй-Поле Сладковского района на расстояние 2,9 км. Прокурор района в рамках расследования уголовного дела заявил исковые требования о возмещения ущерба, причиненного лесному фонду преступлением. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.