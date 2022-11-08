Российская теннисистка Кудерметова стала победительницей Итогового турнира WTA в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Вместе с представительницей Бельгии Элизе Мертенс россиянка в финале обыграла спортсменок из Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 11:9.

Напомним, что последний раз россиянки побеждали на Итоговом турнире в 2016-м году. Тогда также в паре обладательницами трофея стали Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Отметим также, что теннис − один из немногих видов спорта, где представителей России не исключили из участников соревнований. Правда, при этом выступают они без национального флага.