Большинство российских работодателей откажется от выплаты новогодних премий

63% российских работодателей не планируют выплачивать работникам новогодние премии по итогам этого года. По сравнению с прошлым годом новогодние премии будут выплачивать в два раза меньше, передает РБК со ссылкой на опрос сервисов "Работа.ру" и "СберПодпор". При этом только 21% работодателей поздравит премиями всех сотрудников без исключения. Чаще всего на премии могут рассчитывать работники из сферы производства, аграрной промышленности и торговли.

Исследователи отмечают, что отказ от новогодних премий связан с оптимизацией и урезанием бюджетов в 2022-м.

Среди тех, кто выплатит работникам премии, половина будет ориентироваться на результаты работы подчиненных. Еще 20% выплатят премию в размере 10% от ежемесячной зарплаты сотрудника. Каждый десятый работодатель выплатит "тринадцатую зарплату".