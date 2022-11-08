Дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия депутата Вихарева

Сегодня, 8 ноября, депутаты Екатеринбургской городской думы досрочно прекратили полномочия своего коллеги Григория Вихарева.

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Напомним, на прошлой неделе Вихарев стал главой Белоярского городского округа. Соответствующее решение приняла дума Белоярского. В этой связи ему пришлось сдать мандат депутата ЕГД.

На заседании думы во вторник решение о прекращении полномочий Вихарева было принято единогасно. Также были прекращены его полномочия председателя постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

Как сказал в своем прощальном выступлении сам Григорий Вихарев, "это технический вопрос, но очень грустный". По его словам, инаугурация главы Белоярского назначена на 11 ноября, поэтому он подал заявление об уходе из думы.

"Решение осознанное. Я бы хотел, чтобы вы его поддержали. Хочу поблагодарить вас за совместную работу, уважаемые коллеги. Это большая школа жизни. Надеюсь, я был полезен вам и гражданам. Для меня была большая честь работать с вами, вы все большие профессионалы и специалисты", - отметил Вихарев.

После голосования экс-депутату вручили грамоту.

"Григорий Андреевич, вы можете находиться здесь в зале, но голосовать уже не имеете права", - заявил председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Сразу после этого Вихарев пожелал всем удачи и под аплодисменты покинул зал заседаний.

Кто займет место Григория Вихарева в думе уральской столицы, пока неизвестно. Ранее спикер парламента Игорь Володин предлагал перенести выборы, которые должны пройти в 2023 году, на более поздний срок.