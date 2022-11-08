Предприятие "Антонов" опровергло сообщения о строительстве нового самолета "Мрия"

Украинское госпредприятие "Антонов" опровергло информацию о том, что на Украине строят новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия".

"В изложении информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП "Антонов" касательно строительства новой "Мрии", распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность", — сообщает пресс-служба предприятия в Twitter.

Уточняется, что в настоящее время стартовали лишь конструкторские работы в этом направлении.

Согласно оценкам экспертов, сейчас компания располагает примерно 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца.

Стоимость строительства самолета оценивается как минимум в 500 млн евро, добавили в пресс-службе.

Ранее гендиректор предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина якобы строит новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия". Работы ведутся в секретном месте. Глава компании отметил, что второй Ан-225 будет отстроен с помощью новых деталей, а также с использованием частей сгоревшего самолета.

Напомним, в конце февраля стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" мог быть уничтожен в аэропорту Гостомеля. В начале марта были опубликованы кадры уничтоженного Ан-225. Тлеющий самолет попал в репортаж Первого канала.В мае обломки разрушенного Ан-225 вывезли из аэропорта Гостомеля в Киевской области на утилизацию.