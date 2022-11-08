"Золотое яблоко" запускает торговые точки в Казахстане

Уральская сеть магазинов парфюмерии "Золотое яблоко" запускает франшизу в Казахстане. Как сообщается в соцсети компании, первый яблочный супермаркет откроется в Алматы уже на этой неделе.

"С 11 по 13 ноября тебя будут ждать скидки, подарки, мастер-классы, звездные визажисты, которые будут делать бесплатный макияж и еще много всего", - говорится в сообщении.

Супермаркет расположится в ТРЦ MEGA Alma-Ata, по адресу ул. Розыбакиева, 247 А. В дальнейшем компания намерена расширять свой ассортимент в Казахстане, над чем уже работают специалисты.