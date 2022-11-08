В Челябинске СК проверит инцидент с подростками, которых мужчина вытолкнул из маршрутки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о происшествии с подростками в Челябинске, которых мужчина вытолкнул из маршрутки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 3 ноября в салоне автобуса. Между мужчиной и группой подростков произошел конфликт. По предварительным данным, на одной из остановок мужчина вытолкнул из салона 15-летнего подростка, затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы.

В настоящий момент мужчину разыскивают сотрудники полиции.