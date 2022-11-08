Самолет рейса "Стамбул — Екатеринбург" сел в Сочи из-за разгерметизации салона

Сегодня ночью из-за разгерметизации салона самолета, летевшего из Стамбула в Екатеринбург, воздушное судно пришлось экстренно посадить в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Первоначально сообщалось о рейсе авиакомпании Turkish Airlines, однако позднее выяснилось, что речь идет о рейсе компании Red Wings, на борту которого находилось 96 пассажиров и 4 члена экипажа. Во время полета у лайнера "Сухой Суперджет" сработал датчик разгерметизации салона, из-за чего было принято решение об аварийной посадке.

Самолет сел благополучно в 23.05 по мск, после чего последовал технический осмотр судна. На нем же пассажиры и добрались обратно в уральскую столицу. Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", воздушное судно приземлилось в 08.16 по местному времени.

По предварительной информации авиакомпании Red Wings, при подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека, это вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха.