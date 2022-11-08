Захарова назвала снос памятника Екатерине II в Одессе шествием "по дороге диктатуры"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Начала она с цитирования фрагмента (от 17 апреля 1919 г.) "Окаянных дней" Ивана Бунина. В приведенном тексте говорится о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

"Есть ли разница? Конечно. Тогда – тряпки, ныне – черные полиэтиленовые пакеты, тогда – веревки, ныне – скотч, тогда из дерева хотя бы вырезали звезды, нынешние власти обошлись без изысков – ОСП-плитами. И ещё. Теперь закрыли памятник "Основателям Одессы" полностью", - пишет Захарова.

После революции советская власть боролась с российскими памятниками основательно. В результате памятник Екатерине Великой снесли 1 мая 1920 г. на "всеобщем городском субботнике". Уже на независимой Украине в 2007 г. памятник решили восстановить. Один из главных меценатов работ, депутат горсовета Руслан Тарпан стремился тогда вернуть своему городу европейский облик, говорит Захарова.

"Сейчас же власти на Украине делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось", - считает Захарова.

В апреле 2016 г. Минкульт Украины издает аналогичный большевистскому документ – приказ "О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины" от 4 апреля № 200, фактически, лишающий памятники охраняемого статуса.

"По ленинским заветам идет на Украине "декоммунизация"", - отмечает официальный представитель МИД.

Как и большевики-коммунисты в 1920 г., "либерально ориентированный" киевский режим взялся за монумент, возведенной в честь основательницы Одессы.

"Так символично, что ровно в день 105-й годовщины Октябрьской революции украинские коммунисты либералы приступили к подготовительным работам по демонтажу памятника. "Верной дорогой идут товарищи". Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, что бы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми", - подытожила Захарова.