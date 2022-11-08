США контактировали с Россией, чтобы снизить риск ядерной эскалации, - Салливан

США в недавнем прошлом контактировали с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Таким образом он прокомментировал недавнюю публикацию газеты Wall Street Journal.

"Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - цитирует Салливана РИА Новости.

Напомним, американское издание ранее сообщило о тайном переговорном процессе, который якобы наладили со стороны США советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и со стороны России помощник Путина Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, заявил, что "англосаксонские газеты" публикуют много "уток".